Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 24 мая 2023Мир

Министр обороны Германии назвал условие поражения Украины

Глава МО ФРГ Писториус: приостановка поставок оружия Киеву означает поражение Украины

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Приостановка поставок оружия Киеву означает немедленное поражение Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Welt.

«Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра», — заявил немецкий министр.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США совместно с силами НАТО могут провести операцию на Украине после ее поражения в конфликте с Россией. Военный выразил опасения, что США вместе с Североатлантическим альянсом в самый последний момент предпримут попытку по защите украинской власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ-100 запросили шесть лет колонии
Цена на бензин в России достигла исторического максимума
Украинский город назвали мировой столицей мошеннических колл-центров
Связанного с крупнейшим наркокартелем вора в законе Турка осудили на 21 год
Рита Дакота вышла замуж в спортивном костюме и кроссовках
Петербургский школьник попал в больницу с кровоизлиянием в мозг после картинга
Новый сериал с участием The Weeknd и дочери Джонни Деппа разгромили
Россиян предложили сильнее штрафовать за шум в квартирах
Российского ученого Маслова оставили в СИЗО по делу о госизмене
В РПЦ отреагировали на переход раскольнической ПЦУ на другой церковный календарь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.