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13:47, 24 мая 2023Россия

Шойгу заявил о значительном расширении прав участников спецоперации

Шойгу заявил, что в России принято 63 нормативных акта, расширивших права участников СВО
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России принято 63 нормативных акта, которые значительно расширили права участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны. Его слова опубликовал Telegram-канал ведомства.

«Установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач», — перечислил Шойгу некоторые из принятых инициатив.

Кроме того, министр обороны подчеркнул, что командование частей и местные власти оказывают родственникам участников спецоперации адресную помощь, к чему активно привлекаются юнармейцы, ветеранские организации и женсоветы. В этом также содействуют благотворительные фонды и общественные организации.

Ранее рабочая группа по вопросам спецоперации составила единый список из 20 региональных мер поддержки бойцов и членов их семей. В их числе — компенсация платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), освобождение от платы за детский сад и первоочередное зачисление детей участников СВО в кружки и секции.

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Зураб Дарахвелидзе
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