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18:34, 24 мая 2023Силовые структуры

Россиянина оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

В Волгограде суд оштрафовал 20-летнего жителя на сто тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгограде суд оштрафовал на сто тысяч рублей 20-летнего местного жителя за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в среду, 24 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Протокол о пропаганде ЛГБТ был составлен на молодого человека после его публикаций в интернете. В них, по данным правоохранителей, россиянин пропагандировал нетрадиционные сексуальные предпочтения.

3 мая сообщалось, что с Камчатки приставы выдворили гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ. Мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей с выдворением из страны. Отмечалось, что в суде иностранец признал свою вину.

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Илона Палей
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