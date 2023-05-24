Пушилин заявил об отсутствии мирных жителей в Артемовске

Глава ДНР Пушилин заявил, что свидетельств нахождения мирных жителей в Артемовске нет

Свидетельств нахождения мирных жителей в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) нет, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается гражданских. Мы вчера проехали практически весь город. Гражданских мы не увидели», — сказал Пушилин.

Также он заявил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» эвакуировали гражданских, как только находили их. По их словам, мирных жителей в городе нет.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко предупредил, что ВСУ скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, для нанесения контрудара под Артемовском.

