Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:06, 24 мая 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об отсутствии мирных жителей в Артемовске

Глава ДНР Пушилин заявил, что свидетельств нахождения мирных жителей в Артемовске нет

Фото: РИА Новости

Свидетельств нахождения мирных жителей в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) нет, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается гражданских. Мы вчера проехали практически весь город. Гражданских мы не увидели», — сказал Пушилин.

Также он заявил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» эвакуировали гражданских, как только находили их. По их словам, мирных жителей в городе нет.

Накануне подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко предупредил, что ВСУ скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части, для нанесения контрудара под Артемовском.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Белгородскую область атаковали беспилотники
Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3
Оценено влияние опасного природного явления на Россию
Путин назвал виновных в мировом энергетическом и продовольственном кризисах
В Москве полиция оцепила территорию из-за найденной гранаты у жилого дома
В кабмине не поддержали освобождение от мобилизации всех предпринимателей
Один человек пострадал при обстреле приграничного российского региона ВСУ
Недовольная переносом рейса женщина напала на работницу авиакомпании и избила ее
Украину назвали виновной в истощении запасов оружия у Британии
Ребенок напился парфюма и чуть не умер в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.