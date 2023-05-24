Пара напилась в аэропорту и дважды случайно уронила ребенка на пол самолета

Пьяные пассажиры TUI поссорились с бортпроводником и дважды уронили своего ребенка на пол

На рейсе авиакомпании TUI пьяные пассажиры дважды случайно уронили своего ребенка на пол самолета и поссорились с бортпроводником. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 27-летняя Бет Джонс и 30-летний Киран Куна летели с ребенком из Манчестера на Крит. В ожидания посадки они напились в аэропорту, заказав по несколько коктейлей. В самолете бортпроводница попросила отца семейства предоставить посадочный талон, однако тот разозлился и швырнул ей в лицо бумажки из кармана со словами «сколько вы хотите?».

Очевидцы инцидента вспоминают, что Куна пытался передать ребенка матери во время конфликта, но уронил его. Позже, когда Джонс пыталась пройти через ряд, чтобы заступиться за мужчину, она случайно толкнула малыша, который вновь упал. Возмущенные члены экипажа вызвали полицию, которая убедила пару отдать ребенка и пройти в участок.

«Это была ужасная ситуация. Не только потому, что они были пьяны, но они ведь не могли нести ответственность за своего ребенка», — поделился мнением бортпроводник Брайан Уилсон.

Джонса и Куну приговорили к общественным работам и лечению в реабилитационном центре.

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