Напавшего на выпускницу на последнем звонке российского школьника арестовали

Под Волгоградом арестовали школьника, напавшего на одноклассницу на последнем звонке

В Волгоградской области 17-летнего школьника, напавшего с ножом на одноклассницу во время празднования последнего звонка, арестовали на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 мая ученик 11-го класса во время линейки достал раскладной нож и попытался перерезать выпускнице горло.

Сейчас следователи выясняют мотивы поступка. Назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы. Также сотрудники СКР дадут оценку действиям сотрудников школы, обеспечивавших безопасность мероприятия.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу, был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки.