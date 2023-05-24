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17:08, 24 мая 2023Силовые структуры

Напавшего на выпускницу на последнем звонке российского школьника арестовали

Под Волгоградом арестовали школьника, напавшего на одноклассницу на последнем звонке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгоградской области 17-летнего школьника, напавшего с ножом на одноклассницу во время празднования последнего звонка, арестовали на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 мая ученик 11-го класса во время линейки достал раскладной нож и попытался перерезать выпускнице горло.

Сейчас следователи выясняют мотивы поступка. Назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы. Также сотрудники СКР дадут оценку действиям сотрудников школы, обеспечивавших безопасность мероприятия.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее сообщалось, что юноша был безответно влюблен в одноклассницу, был тихим и малообщительным, учился на тройки и четверки.

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Елизавета Новикова
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