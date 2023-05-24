Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:29, 24 мая 2023Наука и техника

В Австрии назвали основную проблему для Запада из-за российских танков

Exxpress: массовое производство российских танков Т-90 стало основной проблемой для Запада

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Массовое производство российских танков Т-90 стало основной проблемой для Запада. Сложность, связанную с производством в России военной техники, назвало Exxpress.

Издание отметило, что российские танки получают термический камуфляж, из-за чего технику трудно увидеть с большого расстояния. «Таким образом, даже старые Т-55 и Т-62, к которым на Западе не относятся серьезно, могут стать угрозой на поле боя. Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — говорится в публикации.

Издание пишет, что Вооруженные силы России редко используют бронетехнику для прорыва на территорию противника, вместо этого предпочитая применять ее для огневой поддержки.

В мае концерн «Уралвагонзавод» на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске представил боевую машину поддержки танков (БМПТ) и танк Т-90МС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Россия рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
Премьер Грузии оценил возобновление прямого авиасообщения с Россией
На Западе заявили о значительном ускорении темпов поставок оружия на Украину
Россиянкам назвали способ составить модный образ на выпускной
Премьер Грузии объяснил отказ от антироссийских санкций
В российском регионе директора дептранса заподозрили в получении взятки
Люся Чеботина покинула музыкальную премию из-за ссоры с Идой Галич
Газ в Европе рекордно подешевел
Президент Киргизии прилетел в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.