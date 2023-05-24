Uniqlo официально подтвердил уход из России

Представители Uniqlo заявили, что возобновление работы магазинов в России не планируется

Японский ретейлер Uniqlo прокомментировал слухи об уходе из России. Об этом сообщает ТАСС.

Представители российского пресс-офиса компании заявили, что работа магазинов бренда по-прежнему приостановлена. Кроме того, по их словам, возобновление деятельности ретейлера в стране в обозримом будущем не планируется.

Ранее замглава Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что Uniqlo намерен окончательно уйти из России и продать свой бизнес. В то же время он отметил, что руководство компании еще не подавало заявку на разрешение проведения сделки.

В мае стали известны подробности закрытия магазинов Uniqlo в России. Согласно информации журналистов издания «Коммерсантъ», по итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране.