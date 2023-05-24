В Кремле заявили о проводимой в рамках спецоперации напряженной работе

Песков: в ходе СВО возникают рабочие вопросы, на которые Минобороны отвечает

В рамках специальной военной операции (СВО) ведется сложная и напряженная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Комментируя слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что после захода украинских диверсантов в регион возникло много вопросов к Министерству обороны, официальный представитель Кремля объяснил, что в ходе СВО к оборонному ведомству регулярно возникают вопросы, на которые в Москве получают ответы.

«В рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», — заявил Песков, заверив, что российские военные, пограничники и другие службы выполняют свои задачи.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России отчиталось о блокировке и разгроме диверсантов. В оборонном ведомстве назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.