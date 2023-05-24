Мэр Воркуты прокомментировал грядущую службу по контракту в зоне СВО

Мэр Воркуты Шапошников заявил, что отправится служить в зону СВО вместе с коллегами

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что отправится служить в зону специальной военной операции (СВО) позднее вместе со своими коллегами из Республики Коми. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Глава городской администрации объяснил, что в апреле ему удалось решить все свои личные дела, после чего он запланировал отправиться в зону спецоперации в мае.

«Однако от главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми», — отметил градоначальник.

На данный момент, добавил он, команда формируется. Дату отправки Шапошников узнает позже. Также мэр добавил, что желание служить в зоне СВО принято исходя из идеологических убеждений, воспитания и желания помочь стране.

В октябре 2022 года мэр Воркуты заявлял, что некоторые добровольцы отправляются для участия в СВО из-за того, что их «пилят» жены. Мужчины идут из-за того, что «их жены привыкли к хорошей жизни», утверждал тогда Шапошников.

В марте 2023 года Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону спецоперации. Он объявил, что ради этой цели готов оставить пост. Отмечалось. что глава Коми поддержал решение мэра.