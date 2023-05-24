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16:42, 24 мая 2023Силовые структуры

Связанного с крупнейшим наркокартелем вора в законе Турка осудили на 21 год

В Москве вора в законе Турка, связанного с крупнейшим наркокартелем, осудили на 21 год

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мосгорсуд приговорил гражданина Молдавии Андрея Торкунова, известного в криминальном мире как вор в законе Турок, к 21 году колонии строгого режима. Об этом в среду, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник из зала суда.

Турка признали виновным по статьям 210 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 161 и 163 («Грабеж и вымогательство, совершенные группой лиц в особо крупном размере») УК РФ. Также его обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Следствие и суд установили, что в 2013 году Турок при поддержке сторонников Деда Хасана получил статус вора в законе и стал единственным смотрящим за молдавскими группировками, которые действовали на территории Москвы и области. Те совершали вооруженные налеты на элитные дома, занимались наркоторговлей, рэкетом, организацией проституции.

Также, по данным правоохранителей, Турок вместе со своими подельниками Бесланом Хабилаевым, Романом Чебаном и Сергеем Сары на протяжении почти десяти лет вымогал деньги у молдавского бизнесмена, заставил его оплатить банкеты в честь своей коронации и переписать квартиру и машины. Ущерб был оценен в десять миллионов рублей. Также в 2015 году группировкой был совершен подрыв банкомата на Варшавском шоссе.

Хабилаева приговорили к 12 годам колонии строгого режима, Чебана и Сары — к девяти и семи годам.

Турка также связывают с крупнейшим наркокартелем, организованным его двоюродным братом Олегом Прутяну и молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

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Илона Палей
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