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15:57, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Российские журналисты попали под обстрел ВСУ в Белгородской области

SHOT: ВСУ обстреляли из миномета журналистов у КПП «Грайворон» в Белгородской области
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские журналисты, работавшие у КПП «Грайворон» в Белгородской области, попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает SHOT.

ВСУ обстреляли представителей прессы из миномета. «Мина (предположительно, 120 мм) упала примерно в ста метрах от группы», — говорится в публикации. Уточняется, что среди журналистов была съемочная группа SHOT. Никто не пострадал.

Позднее издание опубликовало видео произошедшего. На кадрах слышен громкий звук, после чего мужской голос призывает людей укрыться в машинах.

На месте происшествия также присутствовали военкоры Readovka. Журналист Ярослав Воробьев рассказал, что прилетов было два. Помимо того, издание заявило, что по журналистам били прицельно. Там также указали, что все члены съемочных команд живы и находятся в безопасности.

Ранее стало известно, что жители белгородских населенных пунктов Головчино и Грайворон вернулись домой после атаки диверсионно-разведывательной группы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители других населенных пунктов смогут вернуться централизованно в ближайшее время.

22 мая группа диверсантов проникла на территорию Белгородской области и атаковала несколько сел.

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Олег Давыдов
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