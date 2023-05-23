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20:13, 23 мая 2023Россия

Жители двух белгородских населенных пунктов вернулись домой после атаки ДРГ

Белгородский губернатор: жители двух населенных пунктов вернулись домой после атаки ДРГ
СюжетМинобороны:

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Жители двух белгородских населенных пунктов — Головчино и Грайворон — вернулись домой после атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ситуация на сегодняшний момент. Грайворон и Головчино — жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернем централизованно в ближайшее время», — пояснил глава региона.

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Он добавил, что жители окрестных сел продолжают находиться в пунктах временного размещения в Старом Осколе, в Яковлевском округе, а также в Ивнянском и Ракитянском районах. Вернуться домой им можно будет после разрешения военнослужащих.

22 мая стало известно о том, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. Днем 23 мая Минобороны России заявило, что противник был заблокирован и разгромлен огнем артиллерии. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

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Никита Абрамов
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