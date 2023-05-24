В российском регионе директора дептранса заподозрили в получении взятки

Губернатор Евраев: главу дептранса в Ярославской области заподозрили в получении взятки

Директора департамента транспорта в Ярославской области Татьяну Черемных заподозрили в получении взятки и уволили. Об этом рассказал губернатор российского региона Михаил Евраев, передает портал 76.ru.

По его информации, главу ярославского ведомства уже задержали. Евраев отметил, что помимо Черемных в коррупционной схеме участвовали еще несколько человек.

«Правоохранительными органами после проведения оперативных мероприятий по подозрению в получении взятки была задержана директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Николаевна Черемных и несколько иных лиц», — разъяснили в региональном правительстве.

Ярославские следователи установили, что денежные средства брали в период действия новой транспортной реформы — с февраля по май 2023 года. Черемных вменяют статью о получении взятки в особо крупном размере — это более миллиона рублей.

В феврале сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Вейделевского района Белгородской области, которого заподозрили в коррупции.