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08:13, 25 мая 2023Россия

Крым атаковали беспилотники

Глава Крыма Аксенов заявил о шести заглушенных и сбитых беспилотниках, никто не пострадал

Фото: Globallookpress.com

В разных районах Крыма за прошедшую ночь заглушили и сбили шесть беспилотников. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По его информации, одна часть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), другая — сбита системами противовоздушной обороны (ПВО).

Никто не пострадал. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В ночь на четверг, 25 мая, беспилотники атаковали Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два дрона, еще несколько устройств были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Анастасия Шейкина
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