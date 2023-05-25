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07:56, 25 мая 2023Россия

В Крыму сбили беспилотник

Shot: в Крыму сбит беспилотник, который пытался атаковать водонасосную станцию
СюжетМинобороны:

Фото: Globallookpress.com

В Бахчисарайском районе Крыма сбит беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, дрон пытался атаковать водонасосную станцию, его сбили в 20 километрах восточнее от места, где ночью заглушили другие беспилотники.

Дрон сбила система противовоздушной обороны (ПВО) рядом с водонасосной башней. В результате у здания оказались выбиты окна, но сильных повреждений специалисты не зафиксировали. Никто не пострадал.

В ночь на четверг, 25 мая, беспилотники атаковали Севастополь. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два дрона, еще несколько устройств были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 мая Минобороны заявило, что Украина пыталась атаковать охраняющий газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» корабль «Иван Хурс». Попытка атаки была совершена беспилотными быстроходными катерами. Корабль уничтожил судна Вооруженных сил Украины (ВСУ) огнем из штатного вооружения в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

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Анастасия Шейкина
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