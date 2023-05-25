Марочко заявил об отходе ВСУ с позиций северо-западнее Артемовска

Марочко: ВСУ оставили ряд позиций северо-западнее Артемовска из-за критических потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили ряд позиций северо-западнее Артемовска из-за критических потерь. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.

«В ходе активных действий подразделений ВС РФ, противник северо-западнее населенного пункта Артемовск понес критические потери в личном составе и вооружении на нескольких опорных пунктах. В связи с этим враг был вынужден покинуть свои позиции», — рассказал Марочко.

20 мая стало известно о полном взятии Артемовска под контроль Вооруженных сил России. Бои за город продолжались на протяжении 224 дней.

По словам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, ВСУ потеряли в боях за город 50 тысяч военнослужащих, еще около 50-70 тысяч военных получили ранения.