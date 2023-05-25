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19:46, 25 мая 2023Ценности

Пластический хирург оценил изменившуюся внешность Павла Дурова

Хирург Артур Дзотцоев заявил, что Павел Дуров мог сделать отопластику и пересадку волос

Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Пластический хирург Артур Дзотцоев оценил изменившуюся внешность 38-летнего основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова на фотографиях, которые тот ранее выложил в соцсетях. Его комментарий публикуют «Аргументы и факты».

Эксперт допустил, что предприниматель мог сделать пересадку волос. По его словам, на это указывают неестественная линия роста прядей, изменение их цвета и укладки. «После пересадки волос назначают миноксидил, с ним волосы могут слегка потемнеть. А еще при местном применении миноксидил позволяет отращивать бороду. Идеальная эспаньолка — как раз визитная карточка миллиардера», — заявил медик.

В то же время эксперт обратил внимание на форму и положение ушей Дурова, отметив, что он мог несколько раз корректировать их с помощью лазерной отопластики. Также собеседник издания предположил, что было проведено исправление прикуса и отбеливание зубов либо установка виниров.

Ранее Павел Дуров опубликовал новые фотографии, на которых позировал с обнаженным торсом и в черных штанах.

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Карина Черных
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