Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:07, 25 мая 2023Путешествия

Россиянам раскрыли лучшие приложения для покупки авиабилетов

Роскачество: «Авиасейлс» и «Туту» стали самыми удобными приложениями для покупки билетов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Самыми удобными приложениями для покупки авиабилетов стали «Авиасейлс» и «Туту». Такие данные раскрыли россиянам специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.

Уточняется, что «Авиасейлс» также стал лучшим по количеству критериев сортировки и фильтрации билетов. Через этот сервис путешественники могут указать время вылета обратно, подобрать рейсы без пересадок с визой и даже заранее выбрать модель самолета.

Материалы по теме:
«Сейчас уже нет таких цен» Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
«Сейчас уже нет таких цен»Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
1 мая 2023
«Цены взлетели до небес» Россияне снова могут полететь в Грузию. Как изменилась страна за 4 года?
«Цены взлетели до небес»Россияне снова могут полететь в Грузию. Как изменилась страна за 4 года?
20 мая 2023

Эксперты также проверили безопастность приложений и выяснили, что лишь три из них — OneTwoTrip, «Купибилет» и Mego.travel — запрашивают только необходимые данные у пользователя и подробно объясняют, для чего это нужно. Больше всего разрешений нужно City.Travel: клиентов просят предоставить статус телефона и удаление на общем накопителе.

Кроме того, семь из проверенных приложений могут передавать данные третьим лицам для осуществления своей деятельности. Их названия не уточняются.

Исследовование проводилось среди сервисов OneTwoTrip, «Авиасейлс», «Tуту», OZON, «Купибилет», City.Travel, Mego.travel, «Яндекс Путешествия».

Ранее эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала, что покупать билеты лучше в первой половине недели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга
Германия заявила о продолжении санкционного давления Запада на Россию
Преследуемый украинскими властями писатель Таксюр смог уехать в Россию
На Украине опубликовали новое видео с Залужным
Снижение цен на жилье связали с уехавшими россиянами
Китай уличили в умышленном затягивании переговоров по «Силе Сибири-2»
Новый электросамокат взорвался во время зарядки и стал причиной пожара
Мосгорсуд рассмотрит дело Навального о создании экстремистского сообщества
Россиянка избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид
Акции производителей чипов резко подорожали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.