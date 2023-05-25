Россиянам раскрыли лучшие приложения для покупки авиабилетов

Роскачество: «Авиасейлс» и «Туту» стали самыми удобными приложениями для покупки билетов

Самыми удобными приложениями для покупки авиабилетов стали «Авиасейлс» и «Туту». Такие данные раскрыли россиянам специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.

Уточняется, что «Авиасейлс» также стал лучшим по количеству критериев сортировки и фильтрации билетов. Через этот сервис путешественники могут указать время вылета обратно, подобрать рейсы без пересадок с визой и даже заранее выбрать модель самолета.

Эксперты также проверили безопастность приложений и выяснили, что лишь три из них — OneTwoTrip, «Купибилет» и Mego.travel — запрашивают только необходимые данные у пользователя и подробно объясняют, для чего это нужно. Больше всего разрешений нужно City.Travel: клиентов просят предоставить статус телефона и удаление на общем накопителе.

Кроме того, семь из проверенных приложений могут передавать данные третьим лицам для осуществления своей деятельности. Их названия не уточняются.

Исследовование проводилось среди сервисов OneTwoTrip, «Авиасейлс», «Tуту», OZON, «Купибилет», City.Travel, Mego.travel, «Яндекс Путешествия».

Ранее эксперты российской авиаотрасли рассказали, что перелет на самолете с понедельника по четверг обойдется дешевле. Директор по ценообразованию и аналитике travel-сервиса «Купибилет» Яна Белоусова подсказала, что покупать билеты лучше в первой половине недели.