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00:23, 25 мая 2023Спорт

Месси обратился к решившему покинуть «Барселону» вице-капитану

Месси пожелал успехов Альбе, решившему покинуть «Барселону» в конце сезона-2022/2023
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси обратился к покинувшему «Барселону» вице-капитану Жорди Альбе. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Ты был больше, чем просто партнером по команде, настоящим единомышленником на поле... Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», — написал Месси. Он также пожелал, чтобы новый этап карьеры принес защитнику много успехов и радостей.

24 мая «Барселона» объявила, что Альба покинет команду по окончании сезона-2022/2023. Отмечается, что клуб и 34-летний игрок достигли договоренности о досрочном расторжении контракта, который должен был истечь в конце сезона-2023/2024.

Альба — шестикратный чемпион Испании, пятикратный обладатель Кубка и четырехкратный — Суперкубка страны. Также в его активе победа в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Вместе с Месси они играли за каталонцев на протяжении девяти лет.

Ксения Курашкина
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