Байден сообщил о прогрессе в переговорах с Конгрессом о недопущении дефолта

Байден заявил, что в переговорах о недопущении дефолта существует определенный прогресс

Американский президент Джо Байден рассказал о прогрессе в переговорах с Конгрессом о недопущении дефолта в стране. Об этом сообщают «Известия».

По словам политика, он провел несколько продуктивных разговоров со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. «И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс», — поделился Байден.

Президент подчеркнул, что дефолт по госдолгу нельзя допустить, добавив, что такую точку зрения разделяет и руководство Конгресса.

Ранее Маккарти выразил уверенность, что дефолта в США удастся избежать. Он пообещал, что Вашингтон сможет решить эту проблему, несмотря на то, что Белый дом и республиканские законодатели к договоренностям пока не приблизились.