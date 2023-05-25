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22:38, 25 мая 2023Мир

Байден сообщил о прогрессе в переговорах с Конгрессом о недопущении дефолта

Байден заявил, что в переговорах о недопущении дефолта существует определенный прогресс
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Джо Байден рассказал о прогрессе в переговорах с Конгрессом о недопущении дефолта в стране. Об этом сообщают «Известия».

По словам политика, он провел несколько продуктивных разговоров со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. «И в действительности наши помощники продолжают проводить встречи прямо в эти минуты. И у них есть прогресс», — поделился Байден.

Президент подчеркнул, что дефолт по госдолгу нельзя допустить, добавив, что такую точку зрения разделяет и руководство Конгресса.

Ранее Маккарти выразил уверенность, что дефолта в США удастся избежать. Он пообещал, что Вашингтон сможет решить эту проблему, несмотря на то, что Белый дом и республиканские законодатели к договоренностям пока не приблизились.

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Марина Совина
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