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16:20, 25 мая 2023Наука и техника

В России заметили новый бронетранспортер

В России заметили напоминающий БТР-87 бронетранспортер

Фото: Telegram-канал « Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»

Новую модель бронетранспортера (БТР), которая напоминает БТР-87, заметили на дорогах России. На опубликованную в Telegram-канале «Война История Оружие» фотографию машины обратила внимание «Российская газета».

Четырехосная машина получила боевой модуль БТР-82 с автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров. Корма бронетранспортера похожа на заднюю часть боевой машины пехоты БМП-3.

БТР-87 впервые представили на форуме «Армия-2015». Модернизированная версия БТР-82А получила новый бронекорпус с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения и десантным отделением в корме. БТР-87 демонстрировали с боевым модулем БТР-82А, который дополнили противотанковыми управляемыми ракетами «Корнет».

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В апреле РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что в России начались государственные испытания колесных боевых машин на унифицированной платформе «Бумеранг», которые планируют завершить до конца года.

В декабре 2022 года пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» сообщила, что Бронетанковый ремонтный завод поставил Министерству обороны России модернизированные БТР-82АМ.

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Даниил Иринин
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