iPhone и Apple Watch предложили открывать автомобили

9to5Mac: Apple добавила поддержку бесключевого доступа в автомобили Mercedes-Benz и Lotus

Компания Apple предложила большему количеству автомобилей поддержку функции бесключевого доступа. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа обратили внимание, что опцию Car Key, которая позволяет открывать автомобили с помощью iPhone и Apple Watch, будут поддерживать машины Mercedes-Benz и Lotus. В частности, немецкий автоконцерн реализовал эту возможность для моделей E-класса, выпущенных в последние годы.

«Автомобиль может распознавать нескольких пользователей одновременно, а цифровым ключом от автомобиля могут пользоваться до 16 человек», — отметили в сообщении Mercedes-Benz. Как заметили авторы медиа, функцию бесключевого доступа Car Key уже поддерживают некоторые последние модели BMW, BYD, Genesis, Hyundai и Kia.

Car Key позволяет снимать автомобиль с охраны без физического ключа или брелока, используя смартфон или умные часы Apple. Цифровой ключ сохраняется в приложении Wallet, при желании им можно делиться с другими пользователями. Последние модели iPhone дают возможность пользоваться ключом, даже если смартфон полностью разрядится.

Apple выпустила функцию Car Key с очередным обновлением iOS в июле 2020 года. Первыми поддержку опции бесключевого доступа получили премиальные автомобили BMW.