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00:07, 26 мая 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об уничтожении использовавшейся ВСУ дамбы в ДНР

RusVesna: взорвана дамба Карловского водохранилища в ДНР, по которой шло снабжение ВСУ

Российские войска уничтожили дамбу Карловского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Утверждается, что по дороге через это гидротехническое сооружение шло снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

Также выяснилось, что дамба ранее была заминирована украинскими войсками. В результате точного российского удара жертв не оказалось.

В конце марта стало известно, что военные Украины изменили характер обстрелов Каховской ГЭС, начав атаковать станцию и подходы к ней из снайперских винтовок. Командир подразделения ВС России, охраняющего ГЭС, предположил, что калибр этой винтовки может быть иностранного производства. Позднее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что гидроэлектростанция защищена от обстрелов.

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Марина Совина
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