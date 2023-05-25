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04:00, 25 мая 2023Ценности

Дуа Липа снялась в нижнем белье для журнала Dazed

Певица Дуа Липа снялась в нижнем белье из коллаборации с Versace для журнала Dazed

Фото: Thibaut Grevet / Dazet

Британская певица Дуа Липа приняла участие в новой фотосессии для журнала Dazed. Снимки опубликованы на сайте издания.

Знаменитость позировала перед фотографом в нескольких откровенных образах, в том числе в нижнем белье из ее коллаборации с модным домом Versace. Вдобавок поп-исполнительницу запечатлели в облегающем платье в горошек с разрезами в области декольте из той же коллекции. Кроме того, она снялась в блестящем белом бра с короной на голове.

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Известно, что автором съемки выступил фотограф Тибо Греве, а стилистом стал Иб Камара. Среди прочего героиня дала интервью журналу, в котором рассказала о сотрудничестве с дизайнером Донателлой Версаче и своей музыкальной карьере.

В ноябре 2022 года Дуа Липа поделилась новыми снимками в откровенном наряде. Знаменитость снялась в прозрачном платье-сетке розового цвета, которое оголяло часть ее груди. При этом видно, что на лиф пришиты аппликации в виде героя мультфильма «Спанч Боб» Патрика Стара.

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Майя Пономаренко
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