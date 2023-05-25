Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении

Минобороны сообщило о пресечении действий четырех украинских ДРГ на купянском направлении

Российские военнослужащие за сутки пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в четверг, 25 мая, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что украинские диверсанты работали в районах сел Новомлынск и Синьковка в Харьковской области, в районе села Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе населенного пункта Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что за минувшие сутки силы российской группировки войск «Западная» поразили подразделения противника в районах сел Масютовка, Тимковка и Котляровка в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки в ЛНР.

Кроме того, в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ в ДНР.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.