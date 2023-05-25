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00:10, 26 мая 2023Россия

В России произошло землетрясение

В Краснодарском крае под Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,3
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: George Zakharchuk / Russian Look / Global Look Press

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом сообщили в краевом ГУМЧС, передает РИА Новости.

Уточняется, что землетрясение зафиксировано в 22:05 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр находился в поселке Ольгинка на глубине пять километров. В ведомстве отметили, что толчки ощущались населением. Однако в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений зданий и сооружений не зафиксировано.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курильских островов. Эпицентр находился в море, в 39 километрах от острова Шикотан. «Очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километр», — сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

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