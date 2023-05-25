Учитель этики десять раз переночевал у бывшей ученицы и лишился работы

Daily Mail: учитель в Великобритании случайно заснул на диване у ученицы и лишился работы

Преподаватель этики из города Ноттингем, графство Ноттингемшир, Великобритания, несколько раз переночевал в доме бывшей ученицы всего через несколько недель после ее окончания школы и лишился работы. Об этом сообщает Daily Mail.

Эдди Адамс, которому около 30 лет, начал работать учителем географии в колледже Bilborough Sixth Form в 2014 году. В 2018 году он стал руководителем курса по этике и философии. В марте 2020 года одна из коллег мужчины выразила опасения, что Адамс пересекает профессиональные границы в отношении одной из учениц, которую обозначили как «персона Б». Мужчина отрицал эти обвинения, но признал, что ему нужно изменить свое поведение, чтобы не создавать впечатление, что он общается со школьницами вне учебы.

Летом 2020 года «персона Б» покинула колледж и попросила Адамса помочь ей с поступлением в университет. С августа по октябрь 2020 года преподаватель десять раз посетил дом 18-летней девушки и однажды случайно заснул на диване.

Когда руководство колледжа получило анонимное сообщение о его визитах в дом ученицы, было начато расследование. В конце концов британец был уволен за грубые нарушения трудовой дисциплины. Мужчина думал, что делает похвальное дело, используя свободное время для помощи бывшей ученице. Он обратился в суд и заявил, что его увольнение было несправедливым, но судья отклонил его иски.

Комиссия пришла к выводу, что факт тесных отношений между Адамсом и «персоной Б» очевиден, но не было доказательств того, что они были неуместными. После допроса в мае 2022 года Адамс написал письмо руководству колледжа: «Оглядываясь назад, я понимаю, что принял решения, которые впоследствии были признаны несоответствующими ожиданиям колледжа. Я безоговорочно извиняюсь за это и стремлюсь избежать появления таких проблем в будущем».

Судья по трудовым спорам Кирсти Эйр пришла к выводу, что Адамса не следовало увольнять без уведомления, и в этот период ему следовало выплачивать зарплату.

Ранее сообщалось, что учитель из американского города Истеро, штат Флорида, лишился работы из-за редкой болезни: его организм стал вырабатывать спирт. Это приводит к появлению внешних признаков опьянения, даже если человек не употреблял спиртные напитки.