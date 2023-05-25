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19:03, 25 мая 2023Ценности

Певица Бьянка рассказала о борьбе с лишним весом

Певица Бьянка рассказала, что проходит курс капельниц для похудения в московской клинике
Бьянка

Бьянка. Кадр: New Radio / YouTube

Белорусская и российская певица Татьяна Липницкая, известная как Бьянка, рассказала о борьбе с лишним весом. Ее интервью в рамках шоу «Алена, блин!» появилось в соцсети «ВКонтакте».

Исполнительница указала, что в настоящий момент в одной из московских клиник проходит специальный курс капельниц, способствующий похудению. «Я не нравлюсь себе в этом весе. Мне тяжело. Если бы вы знали, сколько я вешу, то удивились бы. Я не хочу говорить, мне неприятно произносить эту цифру», — посетовала звезда.

При этом артистка заявила, что мечтает об увеличении ягодиц. «Мне нужно сбросить 15 килограммов, и тогда я пойду к хирургу — он сделает мне пресс и попу как у [барбадосской певицы] Рианны, и я буду просто богиней», — пояснила Бьянка.

В феврале Бьянка показала фанатам результат пластической операции на лице. При этом артистка не назвала хирургические вмешательства, к которым прибегла, однако отметила, что врач исправлял ее губы и скулы.

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Карина Черных
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