Медсестра спасла спящих соседей от пожара

В Великобритании женщина заметила горящую машину у квартиры соседей и спасла их от пожара

44-летняя медсестра Лиза Додд из города Уимборн-Минстер, графство Дорсет, Великобритания, спасла спящих соседей от пожара и стала героем среди местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина рассказала, что вернулась домой поздно вечером и уже собиралась лечь спать, когда заметила странный свет за окном. Она выглянула на улицу и увидела горящую машину, которая стояла у окна одной из комнат квартиры ее соседей: матери и двух дочерей. Додд тут же выбежала из дома и поспешила к соседской квартире. Она постучала в окно, разбудила жильцов, а затем помогла им выбраться из квартиры. Спустя некоторое время пламя охватило всю квартиру. Из-за того, что квартира была сильно повреждена, жильцы не смогли в нее вернуться.

По словам Додд, если бы она прибежала на помощь на минуту позже, огонь бы распространился по всей квартире и семья бы не успела спастись. Она добавила, что обычно засыпает около восьми часов вечера после работы, поэтому ей невероятно повезло, что в тот вечер она еще бодрствовала. Местные жители поблагодарили медсестру за спасение семьи и назвали ее героем.

Отмечается, что в ту ночь пострадала не одна семья. Злоумышленник, которого пока не нашли, поджег 13 автомобилей, припаркованных на улице. В настоящее время причина преступлений остается неизвестной. Один из местных жителей заявил, что его камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемого преступника: он был одет в синие джинсы и коричневую куртку. Мужчина передал видеозапись сотрудникам правоохранительных органов. «У нас такой тихий городок, а тут такое. Это ужасно», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что 35-летняя беременная жительница США Кайри Джонс поймала двухлетнего мальчика, выпавшего из окна, и спасла ему жизнь. По ее словам, когда она поймала ребенка, его ноги едва касались земли.