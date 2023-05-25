На Канье Уэста подали в суд

Компания Gap подала в суд на рэпера Канье Уэста за порчу недвижимости в Лос-Анджелесе

Американская компания Gap подала в суд на рэпера Канье Уэста за порчу арендуемой недвижимости в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, ретейлер подал иск к Уэсту и его линии одежды Yeezy на два миллиона долларов. Изначально компания Art City Center, которая владеет зданием, подала в суд на бренд, обвинив в причинении ущерба объекту недвижимости. Однако в Gap решили переложить ответственность на рэпера, о сотрудничестве с которым объявили в 2020 году.

В иске к рэперу говорится, что в здании была проведена перепланировка — в том числе были установлены внешний пандус и тоннель, а с потолка сняты светильники. Бренд заявил, что Уэст провел работы без их ведома, а они позже были вынуждены восстановить объект на собственные средства.

Ранее Канье Уэст стал объектом шуток в сети после того, как надел на прогулку с новой женой Бьянкой Цензори наряд в виде футболки Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и черных лосин.