Европу предупредили об угрозе быстрого роста цен на газ

Аналитик Юшков допустил рост цен на газ в Европе в июле-августе

Существует целый комплекс причин, по которым в Европе снижаются цены на газ, однако летом они могут начать стремительно расти. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее газ в Европе подешевел до минимума за два года. Так цена на торгах опустилась ниже 300 долларов впервые с 20 мая 2021 года.

Причины рекордного падения цен

Во-первых, на падение цен повлияла теплая зима, отметил собеседник «Ленты.ру». Остатки газа в подземных хранилищах очень большие, соответственно, закупать его в рамках подготовки к следующему отопительному сезону, нужно не так много.

Во-вторых, по словам аналитика, в Европе продолжает снижаться потребление газа и, вообще, энергии. К тому же, сейчас еще период межсезонья, когда отопительный сезон уже закончился, газ для этого не потребляется, но сезон кондиционирования еще не начался, поэтому энергии тоже уходит не так много.

«И Китай, в общем-то, тоже развивается очень-очень постепенно. Они сняли коронавирусные ограничения, но все-таки медленно возвращают развитие своей экономики. Все ожидали, что это будет какой-то скачкообразный рост спроса на энергоносители, но пока все происходит очень постепенно и плавно. Поэтому газа на рынке довольно много», — поделился Юшков.

Другой фактор состоит в том, что как только началось снижение цен, компании стали закупать еще меньше газа, в том числе для закачки в подземные хранилища. «Ждут, чтобы он дешевел, дешевел, дешевил, и потом на дне они все хотят его купить», — пояснил он.

Факторы роста

С одной стороны, это создает условия для дальнейшего снижения цен, потому что спрос становится еще меньше. С другой стороны, это потенциально угрожает Европе, наоборот, довольно быстрым ростом цены в дальнейшем. «Если все начнут посреди лета скупать газ одномоментно, то это как раз толкнет цены вверх, чего можно было бы избежать, если бы они постепенно закупали газ для подземных хранилищ на протяжении всего года», — уточнил аналитик.

Условия для подорожания газа сохраняются, потому что летом, скорее всего, гидро в Европе будет вырабатывать мало электроэнергии, полагает Юшков. «Зима была теплая, это хорошо для них, но малоснежная — это плохо, водохранилища наполнены слабо. В прошлом году из-за засухи даже атомные станции останавливались, из-за того, что водохранилища, призванные охлаждать ядерный реактор, пересыхали либо были слишком теплые. А когда засуха, обычно еще ветра мало», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Поэтому, я думаю, что как только начнется основной сезон кондиционирования, прежде всего июль-август, это скорее будет период, когда появится дефицит энергии и цены на газ вполне могут пойти вверх. Плюс Китай хоть постепенно, но все-таки набирает обороты экономического развития, и часть газа может оттягивать на себя Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

Главным драйвером цен в настоящее время являются благоприятные погодные условия в Европе и высокий уровень заполненности местных хранилищ газа. Также для решения проблемы с поставками газа из-за практически полной остановки экспорта из России в мае Евросоюз запустил механизм совместных закупок топлива. Мера позволит уменьшить волатильность цен, наблюдавшуюся в прошлые годы. Опыт оказался настолько успешным, что европейские страны начали строить планы по совместным закупкам других видов сырья, в частности водорода, писала газета Financial Times.