Глюкоза снялась в купальнике и шубе на море и вызвала споры в сети

Российская певица Глюкоза снялась в купальнике и шубе на море и вызвала споры в сети

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в необычном образе на море и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя певица поделилась видео, на котором она позирует перед фотографом в серебристом слитном купальнике и бело-серой шубе. При этом на ее лице присутствует макияж в нюдовых тонах, а волосы аккуратно выпрямлены.

Некоторые поклонники не оценили внешний вид артистки, о чем принялись в комментариях под постом. «А что без валенок?», «Шапки еще не хватает», «Шуба вместо туники?», «Зачем на море брать с собой шубу и натягивать ее на купальник?», «Шуба на всякий случай», — высказывались они.

В то же время были и те фанаты, которым понравился наряд звезды. «Шуба и купальник — неожиданно и очень оригинально», «Фигура — бомба», «Наташа, ты просто волшебная», «Такая шикарная девушка», «Богиня», — писали они.

В марте Глюкоза рассказала о режиме питания и раскрыла свой вес. Певица заявила, что предпочитает маленькие порции и выбирает питательную и здоровую еду. Кроме того, звезда старается использовать заменители сахара и не держит дома продукты с лактозой и глютеном, так как на последние у ее дочери аллергия.