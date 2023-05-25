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16:37, 25 мая 2023Ценности

Глюкоза снялась в купальнике и шубе на море и вызвала споры в сети

Российская певица Глюкоза снялась в купальнике и шубе на море и вызвала споры в сети

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась в необычном образе на море и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя певица поделилась видео, на котором она позирует перед фотографом в серебристом слитном купальнике и бело-серой шубе. При этом на ее лице присутствует макияж в нюдовых тонах, а волосы аккуратно выпрямлены.

Некоторые поклонники не оценили внешний вид артистки, о чем принялись в комментариях под постом. «А что без валенок?», «Шапки еще не хватает», «Шуба вместо туники?», «Зачем на море брать с собой шубу и натягивать ее на купальник?», «Шуба на всякий случай», — высказывались они.

В то же время были и те фанаты, которым понравился наряд звезды. «Шуба и купальник — неожиданно и очень оригинально», «Фигура — бомба», «Наташа, ты просто волшебная», «Такая шикарная девушка», «Богиня», — писали они.

В марте Глюкоза рассказала о режиме питания и раскрыла свой вес. Певица заявила, что предпочитает маленькие порции и выбирает питательную и здоровую еду. Кроме того, звезда старается использовать заменители сахара и не держит дома продукты с лактозой и глютеном, так как на последние у ее дочери аллергия.

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Карина Черных
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