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15:41, 25 мая 2023Среда обитания

Улицы европейского города затопило из-за дождя

Улицы испанского города Сант-Илари-Сакальм затопило из-за дождя с градом

Кадр: Meteored / YouTube

Улицы испанского города Сант-Илари-Сакальм в провинции Жирона затопило из-за сильного проливного дождя с градом. Об этом сообщает газета El Pais.

Ливень начался днем 24 мая. Небольшой град попадал в канавы, тем самым засорив их. По этой причине вода начала попадать на первые этажи жилых домов и магазинов европейского города. По данным издания, выпало около 70 литров осадков на квадратный метр.

Во время дождя были повреждены несколько построек, включая дом престарелых и здание городского совета. Пострадавших среди жителей нет. Ливень прекратился вечером, после чего экскаваторы занялись очисткой улиц. Отмечается, что для завершения работы одной машине пришлось совершить шесть поездок.

Ранее на Италию обрушилось мощное наводнение, вызванное штормами. По словам специалистов, страна особенно уязвима перед климатическими бедствиями из-за своего расположения и геологического строения, которое увеличивает риск возникновения наводнений и оползней.

Александра Качан
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