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09:56, 25 мая 2023Ценности

Американский бренд Guess выкупил долю в российском бизнесе

Американский бренд Guess выкупил долю в российском бизнесе у Вячеслава Шикулова

Фото: Oxana A / Shutterstock / Fotodom

Американская компания по производству одежды, обуви и аксессуаров Guess полностью выкупила свою долю в российском бизнесе. Об этом сообщает РБК.

Выяснилось, что европейское подразделение американского бренда Guess' Europe, B.V. получила миноритарную долю у отечественного партнера. Известно, что до сделки акционером последней компании был предприниматель Вячеслав Шикулов — ему принадлежало 30 процентов в российском бизнесе.

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Совладелец Guess в России воспользовался правом на пут-опцион, заключенный между партнерами в 2015 году, и получил разрешение Минфина США на сделку в восемь миллионов евро. Согласно условиям соглашения, российский партнер компании имел право реализовать свои 30 процентов, а американская сторона должна была выкупить эту долю до 31 декабря 2025 года.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что бренд Uniqlo намерен окончательно уйти из России и продать свой бизнес. По итогам 2022 года модный бренд получил больше 10 миллиардов рублей убытков. В связи с этим владельцы компании приняли решение закрыть большинство своих крупных магазинов в стране.

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Майя Пономаренко
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Американский бренд Guess выкупил долю в российском бизнесе
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