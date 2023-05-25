Марочко: жительница Харьковской области подорвалась на противотанковой мине ВСУ

Мирная жительница подорвалась на автомобиле на противотанковой мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

По его словам, она получила тяжелые ранения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Кисловка. Женщина управляла автомобилем. По указанию украинского военного возле блокпоста она съехала на обочину грунтовой дороги для пропуска военной колонны. «При начале движения одним колесом автомобиль наехал на противотанковую мину и подорвался», — указал Марочко.

Проезжавшие мимо граждане доставили пострадавшую в больницу.

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