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07:50, 25 мая 2023Бывший СССР

Жительница Харьковской области подорвалась на противотанковой мине ВСУ

Марочко: жительница Харьковской области подорвалась на противотанковой мине ВСУ

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

Мирная жительница подорвалась на автомобиле на противотанковой мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

По его словам, она получила тяжелые ранения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Кисловка. Женщина управляла автомобилем. По указанию украинского военного возле блокпоста она съехала на обочину грунтовой дороги для пропуска военной колонны. «При начале движения одним колесом автомобиль наехал на противотанковую мину и подорвался», — указал Марочко.

Проезжавшие мимо граждане доставили пострадавшую в больницу.

Ранее при разминировании территорий Донецкой народной республики (ДНР) погибли два сапера центра «Лидер».

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Марина Совина
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