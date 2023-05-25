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04:51, 25 мая 2023Мир

Раскрыта цель США на Украине

Американский подполковник Дэвис назвал вопиющей цель США на Украине навредить России

Фото: Unsplash

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, каких целей хочет добиться Вашингтон, поддерживая Украину в конфликте с Россией. Об этом он высказался в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Дэвис раскрыл цель США на Украине и назвал вопиющим стремление нанести ущерб России. «Наша задача, процитирую: "навредить России" — это вопиющий случай для меня и большая проблема для меня как человека, так как это происходит ценой жизней украинцев», — отметил он.

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Американский военный добавил, что у властей страны нет стратегии в области помощи Украине. По его мнению, каждая участвующая в конфликте страна должна получать от нее выгоду. Так, «реакционная» поддержка Вашингтона еще «не разозлила» Москву, поэтому власти решили отправить Киву истребители.

В свою очередь ведущий программы Эндрю Наполитано согласился с мнением Дэвиса. «Нет цели, нет стратегии <...>, просто продолжаем сгребать деньги и снаряжение в мясорубку», — заключил он.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16. По его словам, Вашингтон обсуждает вопрос укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

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Марина Совина
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