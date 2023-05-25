Казаки-добровольцы рассказали о боях под Артемовском

Командир отряда казаков-добровольцев «Сибирь» Кан рассказал о боях под Артемовском

Командир отряда казаков-добровольцев «Сибирь» с позывным Кан рассказал о боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). Его слова приводит портал «Российское казачество».

Он отметил, что 9 мая, когда Россия отмечала День Победы, украинские войска обстреливали позиции вблизи поселка Ягодное в попытке найти уязвимое место.

По словам командира, на позиции заходило 142 человека, вышли 24, девять военнослужащих были убиты, десять пропали без вести, остальные ранены.

«Не было там украинской речи, я не слышал. Слышал всякую — польскую, финскую, но не украинскую. Русскую даже слышал, но не украинскую», — рассказал Кан.

Он сообщил, что 11 мая в 4 утра начались массированные артиллерийские обстрелы, которые шли порядка шести часов, в 10 утра Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в наступление.

Необходимо было экономить патроны и человеческий ресурс, поскольку подкрепления не было. Несмотря на тяжелый бой, отряду казаков удалось удержать свои позиции, заключил командир.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр, куда прибывают также свежие украинские части.

