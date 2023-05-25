В Челябинской области диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге

SHOT: диверсанты подожгли оборудование на железной дороге возле Магнитогорска

В Челябинской области неизвестные диверсанты уничтожили оборудование на железной дороге. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, ЧП произошло в 20 километрах от Магнитогорска. Злоумышленники сорвали замки релейных шкафов, облили оборудование горючей жидкостью и устроили поджог. Хотя поврежденное оборудование отвечало за сигнализацию, централизацию и блокировку движения поездов, диверсия никак не сказалась на движении составов.

Возгорание было обнаружено электромехаником. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск диверсантов.

25 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на двух российских АЭС, которые готовила Служба безопасности Украины (СБУ).