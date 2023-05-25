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10:46, 25 мая 2023Россия

В Кремле высказались о контактах Путина с главой МЧС

Песков заявил, что президент Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС Куренковым

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой МЧС Александром Куренковым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По его словам, глава государства положительно оценивает работу МЧС.

Путин назначил Куренкова на должность главы МЧС год назад — в мае 2022 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства хорошо знает Куренкова и считает, что он наилучшим образом выполнит работу на посту министра.

С сентября 2021 года должность врио главы МЧС занимал Александр Чуприян. Он стал временно исполняющим обязанности министра после смерти Евгения Зиничева, который в возрасте 55 лет погиб в Красноярском крае во время учений.

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Анастасия Шейкина
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