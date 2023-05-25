Тиктокерша придумала «итальянский» рецепт для микроволновки

TikTok-блогерша @dollartreedinners предложила рецепт приготовления спагетти за 11 минут

Любительница недорогих и вкусных блюд, публикующая контент в социальной сети TikTok под псевдонимом @dollartreedinners, предложила своим подписчикам быстрый итальянский рецепт для микроволновки. На ролик тиктокерши обратило внимание издание The Sun.

Блогерша рассказала, что способ приготовления, который она придумала, подойдет студентам колледжа, постояльцам гостиниц или уставшим родителям. «Нужны спагетти, тонкие или обычные, ваш любимый соус для пасты, замороженные (готовые) тефтели и, опционально, сыр пармезан. Возьмите немного спагетти, разломайте натрое, чтобы они влезли в глубокую тарелку», — объяснила она, добавив, что после этого нужно добавить в тарелку воды почти до краев.

После, продолжила она, спагетти нужно посолить и поставить на 11 минут в микроволновую печь, причем дважды вынимать тарелку, чтобы перемешать содержимое. После этого она предлагает положить тефтели и соус в другую емкость и погреть их пару минут. «Слейте воду со спагетти, после добавьте еще немного соуса, немного пармезана и перемешайте», — рассказала она, предложив после этого положить тефтели в спагетти и разогревать все вместе еще минуту.

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