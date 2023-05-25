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03:24, 25 мая 2023Мир

ООН и Афрэксимбанк разработают платформу для экспорта российского зерна

Reuters: ООН и Афрэксимбанк хотят облегчить экспорт российского зерна и удобрений

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

ООН вместе с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в Африку, пишет Reuters со ссылкой на главу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеку Гринспан.

Она уточнила, что специалисты создают платформу для более гибкой комплексной проверки клиентов. Это делается для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений. Гринспан добавила, что российская сторона активно сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы помочь небольшим африканским странам преодолеть сбои в торговле.

Ранее экономист Николай Щербаков рассказал, что поставки продовольствия и удобрений — это сейчас основные направления сотрудничества России с африканскими странами. По мнению африканиста, если Россия намерена всерьез переориентироваться на развитие отношений с Африкой, ей предстоит укреплять свое влияние в южной части материка.

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Марина Совина
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