ООН и Афрэксимбанк разработают платформу для экспорта российского зерна

Reuters: ООН и Афрэксимбанк хотят облегчить экспорт российского зерна и удобрений

ООН вместе с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в Африку, пишет Reuters со ссылкой на главу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеку Гринспан.

Она уточнила, что специалисты создают платформу для более гибкой комплексной проверки клиентов. Это делается для соблюдения санкций и осуществления сделок по экспорту продуктов питания и удобрений. Гринспан добавила, что российская сторона активно сотрудничает с Афрэксимбанком, чтобы помочь небольшим африканским странам преодолеть сбои в торговле.

Ранее экономист Николай Щербаков рассказал, что поставки продовольствия и удобрений — это сейчас основные направления сотрудничества России с африканскими странами. По мнению африканиста, если Россия намерена всерьез переориентироваться на развитие отношений с Африкой, ей предстоит укреплять свое влияние в южной части материка.