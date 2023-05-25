Сексолог объяснила разницу между женским и мужским оргазмом

Сексолог Наталья Ониани назвала женский оргазм длиннее мужского

Женский оргазм длиннее мужского, рассказала психолог, сексолог Наталья Ониани. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила причину этой разницы.

Оргазм запускается через стимуляцию эрогенных зон, но его механизм связан с возбуждением определенных зон коры головного мозга. Основным источником возбуждения женщины является стимуляция клитора, мужчины — полового члена, рассказала сексолог.

У мужчин во время оргазма происходит выброс порций семени всегда один и тот же период — четко 0,8 секунды. Затем идет более вялое течение семени. У женщин период между сокращениями также длится 0,8 секунды. По словам Ониани, совпадение до десятых долей секунды случайностью быть не может и говорит о неких общих принципах в организмах.

При этом у женщин количество мышечных сокращений несколько больше, чем у мужчин количество выбрасываемых порций семени. Однако с возрастом это количество уменьшается, пояснила собеседница «Ленты.ру».

В среднем для молодого возраста стандартом считается для мужчины пять-шесть выбросов, для женщины — от 5 до 12 сокращений, отсюда длительность оргазма у мужчины и женщины разная Наталья Ониани психолог, сексолог

В редких случаях у женщин наблюдаются серии оргазмов в наивысшей стадии возбуждения. Однако всем женщинам не стоит стремиться достичь того же самого, так как в большинстве своем это физиологически невозможно, заключила Ониани.

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