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02:16, 25 мая 2023Наука и техника

Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2

На PlayStation Showcase 2023 Sony показала геймплей новой игры Spider-Man 2

Кадр: YouTube-канал Marvel Entertainment

Компания Sony в финале онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 показала геймплей новой игры о Человеке-Пауке Spider-Man 2 от студии Insomniac Games. Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment.

В 12-минутном ролике разработчики продемонстрировали основных персонажей и некоторые возможности игры. Помимо Венома появятся как минимум два злодея — Крейвен-охотник и Ящер.

Точная дата выхода Spider-Man 2 неизвестна, ожидается, что это произойдет осенью 2023 года.

Ранее Sony назвала самые ожидаемые игры для консолей PlayStation в 2023 году. Под первым номером в Sony указали Marvel's Spider-Man 2 — в корпорации отметили, что это очередная игра серии, получившей признание критиков по всему миру.

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Марина Совина
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