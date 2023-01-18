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04:54, 18 января 2023Наука и техника

Названы самые ожидаемые игры для PlayStation

Sony назвала Marvel's Spider-Man 2 самой ожидаемой игрой для PS в 2023 году

Изображение: Pxhere

Sony назвала самые ожидаемые игры для консолей PlayStation в 2023 году. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Журналисты портала обратили внимание на промо-страницу, которая появилась на сайте PlayStation. На ней японская компания перечислила самые важные тайтлы, которые выйдут на консолях PS в 2023 году. Под первым номером в Sony указали Marvel's Spider-Man 2 — в корпорации отметили, что это очередная игра серии, получившей признание критиков по всему миру.

На второй позиции оказалась Horizon: Call of the Mountain — разработанная специально для PS VR2 игра. На третьем месте разместили игру Suicide Squad: Kill the Justice League. В список, включащий в себя 23 тайтла, также попали Hogwart's Legacy, Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage, SEASON: A letter to the future.

По словам журналистов, в 2023 году Sony должна оживить рынок релизом новой VR-гарнитуры и обновленных контроллеров для PS5. «Дела у тех, кто недавно купил PlayStation 5, будут выглядеть хорошо», — прокомментировали авторы анонс будущих игр.

Ранее агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры для ПК 2022 года. В топ-3 попали Persona 5 Royal, Elden Ring и Dwarf Fortress.

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Андрей Ставицкий
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