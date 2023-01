Названы лучшие игры 2022 года

Persona 5 Royal оказалась лучшей игрой 2022 года на ПК по версии Metacritic

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал лучшие игры для ПК 2022 года. Список доступен на сайте площадки.

Топ из 40 игр был составлен на основе рецензий журналистов. На первом месте оказалась Persona 5 Royal, которая имеет рейтинг 95 баллов. Версия тайтла для компьютеров вышла осенью — авторы отметили, что в Persona 5 Royal приятно играть на ПК и Steam Deck с высокими настройками графики. На втором и третьем местах разместили Elden Ring и Dwarf Fortress — они получили 94 и 93 балла соответственно.

В первую десятку также вошли God of War, Chained Echoes, The Stanley Parable: Ultra Delxue, Neon White, The Legend of Heroes: Trails from Zero, NORCO и Cuphead: The Delicious Last Course.

В списке лучших игр по версии агрегатора Metacritic также оказались Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Vampire Survivors, Total War: Warhammer III, Destiny 2: The Witch Queen, Death Stranding: Director's Cut, Gordian Quest и прочие. Замкнула топ-40 игра Never Awake, получившая 84 балла из 100.

В середине декабря сервис Metacritic назвал худшие игры прошлого года. На первом месте антирейтинга оказалась Postal 4: No Regerts, которая получила оценку 30 баллов из 100.