Маск встретился с президентом Аргентины

Маск заявил о встрече с президентом Аргентины Милеем

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что провел встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск заявил о диалоге с Милеем и дал ему высокую оценку. «Отличная встреча с президентом Милеем», — написал он, опубликовав фотографию с политиком.

В апреле бизнесмен уже встречался с Милеем. Во время переговоров они обсуждали возможность инвестиций американского предпринимателя в литиевые месторождения в Аргентине.

В конце декабря 2023 года Милей признался, что Маск заинтересовался в аргентинском литии. «Также очень заинтересованы правительство США и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности», — отметил президент страны.