Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:33, 7 мая 2024Мир

Маск встретился с президентом Аргентины

Маск заявил о встрече с президентом Аргентины Милеем
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что провел встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск заявил о диалоге с Милеем и дал ему высокую оценку. «Отличная встреча с президентом Милеем», — написал он, опубликовав фотографию с политиком.

В апреле бизнесмен уже встречался с Милеем. Во время переговоров они обсуждали возможность инвестиций американского предпринимателя в литиевые месторождения в Аргентине.

В конце декабря 2023 года Милей признался, что Маск заинтересовался в аргентинском литии. «Также очень заинтересованы правительство США и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности», — отметил президент страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Американского военного задержали в России. В чем его подозревают и как отреагировали в США?

      Маск встретился с президентом Аргентины

      Переспавшая с 500 мужчинами порномодель дала совет по соблазнению

      Нидерланды поставят истребители F-16 Украине осенью

      Стало известно о попытке Украины сорвать акцию памяти Второй мировой войны в США

      Названы способные отправить военных на Украину страны

      В Германии порассуждали о причинах проведения ядерных учений в России

      Блинкен заявил о намерении США продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы

      Президент Кубы сообщил о начале визита в Россию

      Отчаявшейся найти любовь женщине средних лет дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше