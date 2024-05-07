В США начали новое расследование в отношении Boeing

WSJ: FAA США начало новое расследование против Boeing после подделки документов

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало новое расследование в отношении американской аэрокосмической корпорации Boeing. Об этом написала американская газета Wall Street Journal.

В публикации уточняется, что это произошло после сообщений, что сотрудники корпорации могли пропустить ряд проверок самолетов Boeing 787 Dreamliner и подделали отчеты. При этом в апреле производитель самолетов уведомил FAA о том, что, возможно, не закончил нужные проверки некоторых воздушных суден Boeing 787 Dreamliner.

Компания Boeing привлекла повышенное внимание после громкого инцидента с самолетом Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов оторвалась дверь в воздухе. После этого лайнеры американского производителя ломались не раз. Так, пассажирский борт Delta Air Lines лишился панели в полете и вынужденно вернулся в аэропорт.

