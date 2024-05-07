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04:00, 7 мая 2024Ценности

Плюс-сайз-модель снялась в нижнем белье со словами «мне не нужен плоский живот»

Плюс-сайз-модель Карина Ирби снялась в нижнем белье и показала выпуклый живот
Karina Irby

Karina Irby. Фото: @moana_bikini

Плюс-сайз-модель, дизайнер и основательница бренда пляжной одежды Moana Bikini Карина Ирби из Австралии снялась в нижнем белье со словами «мне не нужен плоский живот». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

33-летняя инфлюэнсерша предстала на фото, сидя на краю кровати. Она примерила красный бюстгальтер с косточками, трусы с заниженной талией и пояс для чулок в тон. При этом манекенщица показала выпуклый живот и пигментацию на коже.

«Мне не нужен плоский живот, чтобы быть счастливой, привлекательной, успешной, уверенной в себе, сексуальной и любимой. И вам тоже», — указала в подписи автор поста.

В апреле популярная блогерша Мик Зазон снялась в бикини и показала складки на теле.

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      Карина Черных
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