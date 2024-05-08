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05:11, 8 мая 2024Из жизни

Женщина бросила кормить мужа грудным молоком и занялась медитацией

Женщина из Флориды заменила кормление мужа грудным молоком на медитацию

Кадр: Rachel Bailey

Женщина из американского штата Флорида, долгое время кормившая мужа грудным молоком, занялась медитацией, когда это стало невозможно. Об этом пишет New York Post.

31-летняя Рейчел Бейли стала кормить своего 30-летнего мужа Александра грудью после рождения ребенка. Так продолжалось, пока их младший сын не вышел из грудного возраста и не перестал интересоваться молоком матери. «Я продолжала кормить Александра около двух недель, но мой организм будто знал, что сыну больше не нужно молоко, и оно исчезло», — рассказывает Рейчел.

Супруги подумывали завести еще одного ребенка, но в итоге бросили эту идею. Теперь пара просыпается в пять утра для совместной медитации, которой они заменили кормление грудью.

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Рейчел начала кормить Александра, когда они отправились в круиз с грудной дочерью. Она забыла взять молокоотсос, а грудь сильно набухла и болела. Муж решил выпить излишки молока и в итоге пристрастился к этому занятию. Он утверждал, что молоко улучшило состояние его кожи и настолько укрепило иммунитет, что за два года ему удалось ни разу не заболеть.

«Люди до сих пор каждый день спрашивают меня, могут ли они купить мое грудное молоко. Некоторые даже спрашивали, могут ли они встретиться со мной, чтобы я покормила их грудью», — утверждает Рейчел. Кто-то даже просил их записать процесс кормления на видео, но супруги отказались, так как не считают его сексуальным. По их словам, для них кормление грудью было лишь возможностью разделить друг с другом нечто особенное.

Ранее сообщалось, что кормление сына спасло мать от смертельного заболевания. Женщина обнаружила злокачественное образование в груди, пока кормила ребенка своим молоком.

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      Юлия Юткина
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